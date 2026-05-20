HAK-İŞ Başkanı Arslan'a Destek Mesajları

İnsanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek ve Gazze'deki ablukaya dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in İsrail güçleri tarafından hukuksuz şekilde alıkonulmasına ilişkin, FESTU, SOCOTU, KSSH, BSPHS ve CNTM tarafından destek ve dayanışma mesajı yayımlandı.

FESTU: "Mahmut Arslan, Fatma Zengin ve diğer aktivistler derhal serbest bırakılsın"

Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Global Sumud Filosuna katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin ve diğer aktivistlerin gözaltına alınmasını sert bir dille kınadı. FESTU, HAK-İŞ'in uluslararası sendikal hareket içerisinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, yaşanan müdahalenin uluslararası hukuk, insan hakları ve insani ilkelerin açık ihlali olduğunu ifade etti.

Barışçıl insani dayanışma faaliyetlerine katılan sendika temsilcileri ve aktivistlerin hiçbir şekilde baskı ve cezalandırıcı uygulamalara maruz bırakılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, Mahmut Arslan, Fatma Zengin ve diğer tüm aktivistlerin derhal ve şartsız serbest bırakılması çağrısı yapıldı. HAK-İŞ'in; işçi hakları, sosyal adalet, dayanışma ve insani değerler konusundaki kararlı duruşuna dikkat çeken FESTU, Birleşmiş Milletler, uluslararası sendikal kuruluşlar ve insan hakları örgütlerini, gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması için acil diplomatik ve hukuki girişimlerde bulunmaya davet etti.

SOCOTU: "Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesine destek verilmelidir"

Somali Sendikalar Konfederasyonu (SOCOTU), Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek Filistin halkıyla güçlü dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı. Açıklamada, özellikle işçiler, kadınlar ve çocukların maruz kaldığı ağır insani şartların derin endişe oluşturduğu belirtilirken, sivillerin gıda, ilaç, temiz su ve temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. SOCOTU, uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında daha güçlü sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in Global Sumud Filosu'na katılarak Gazze halkıyla dayanışma göstermesine ilişkin olarak güçlü şekilde desteklerini ifade eden SOCOTU, bu duruşun sendikal dayanışmanın insani ve vicdani yönünü ortaya koyduğunu vurguladı.

KSSH: "Filistin yalnızca bir dava değil aynı zamanda insan vicdanının sınavıdır"

Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu (KSSH) Başkanı Kol Nikollaj, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gerçekleştirdiği yolculuğun, insanlık, cesaret ve vicdani sorumluluğun güçlü bir örneği olduğunu vurguladı. Gazze'ye doğru sürdürülen bu dayanışma yolculuğunun, özgürlük ve barış talep eden Filistin halkının sesi olduğunu ifade eden Nikollaj, Filistin'in yalnızca bir dava değil aynı zamanda insan vicdanının sınavı olduğunu vurguladı.

Mesajda, Sumud Filosu'nun yalnızca bir yolculuk değil; adaletin, insan onurunun ve insan vicdanının savunulmasına yönelik ahlaki bir duruş olduğu belirtilerek, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Zengin'e güvenli bir dönüş temennisinde bulunuldu.

BSPHS: "Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu HAK-İŞ ile dayanışma içerisindedir"

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPHS) Başkanı Gezim Kalaja, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonunun Filistin halkı, Sumud Filosu ve HAK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Sekreteri Fatma Zengin ve tüm aktivistlerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Kalaja, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın bu tarihi misyonla Filistin halkına barış götüreceğine inandıklarını ifade etti.

CNTM: "HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın şartsız serbest bırakılmasını talep ediyoruz"

Moritanya Ulusal İşçi Konfederasyonu (CNTM) Sumud Filosu'nda alıkonulanlar arasında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de bulunduğunu öğrendiklerini belirtti. CNTM destek mesajında "Uluslararası sularda insani yardım faaliyetinde bulunan aktivistlerin ve demokratik sendika liderlerinin hukuksuz şekilde gözaltına alınması, yalnızca insani dayanışmaya değil, aynı zamanda dünya işçi hareketinin tamamına yönelik bir saldırıdır. Bizler, Moritanyalı vatandaşların, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in ve filoda alıkonulan tüm katılımcıların derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA