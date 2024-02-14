Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Vali Mustafa Çiftçi\'yi ziyaret etti

Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, sendikal faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması için yapılan çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti.

14.02.2024 09:45
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Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası'nın yetkililerini Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, sendikal faaliyetlerin önemine değinerek, sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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