HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Talebi: Ara Zam İstendi - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Talebi: Ara Zam İstendi

HAK-İŞ\'ten Asgari Ücret Talebi: Ara Zam İstendi

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için ara zam talep ettiklerini açıkladı. Artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, güncel asgari ücretin geçim sağlamakta yetersiz olduğunu vurguladı.

03.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:40
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HAK İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Genel Başkanı Devlet Sert, "Sendika olarak talebimiz, asgari ücretin ara zamla yeniden düzenlenmesidir" dedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, asgari ücret taleplerine ilişkin sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sert, 2024 yılının çalışma hayatı ve işçiler açısından oldukça zorlu geçtiğini belirterek, "Yeni belirlenen ve işveren hariç kimseyi memnun etmeyen asgari ücreti gördük. 22 bin 104 lira. Yıllara göre artış oranı kendi içerisinde tutarlı olabilir. Ancak belirlenen asgari ücret, geçim ücreti olarak bu enflasyonist ortamda, ne yazık ki dizginlenemeyen fahiş fiyatlar karşısında, bu kadar yüksek ev kiraları, gıda fiyatları karşısında, emeğin hakkını koruyabilecek, refah sağlayabilecek bir artış olmadı. Hiç beklemediğimiz ve emek dünyasını gerçekten üzen bir artışa, son toplantıda bulunan taraflar 'Evet' dedi. HAK-İŞ olarak, Öz Sağlık-İş olarak komisyonun yapısına hep itiraz ettik. 'Bu haliyle işçiyi temsil etmiyor' dedik. 'Masanın tarafları el kaldırdığında, işçi kaderi ile baş başa bırakılıyor' dedik. Fakat, komisyonun yapısını tartışsak dahi, çıkan sonucun işçi kesimini memnun etmeyeceği önceden belli olsa dahi, işçi temsilcileri masada kalmalıydı. Masa terkedilmemeliydi" ifadelerini kullandı.

Ortalama ev kiralarının 15-20 bin lira olduğunu kaydeden Sert, "'İşveren isterse fazlasını versin' denildi. Bu ülkede tabanı belirlenmiş bir ücreti artıracak işveren sayısı bir elin parmağını geçmez. İşçi bunu hak etmedi. Önceden 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret' derdik. Artık tanımımız da değişti, 'Hiç değilse kişinin ailesi ile en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir asgari ücret' diyoruz. Sendika olarak talebimiz, asgari ücretin ara zamla yeniden düzenlenmesidir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Talebi: Ara Zam İstendi - Son Dakika

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