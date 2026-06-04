Hakan Savaş Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hakan Savaş Gözaltına Alındı

04.06.2026 17:41
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Eski parti başkanı Hakan Savaş, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

(UŞAK) - Eski İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı ve eski Zafer Partisi Uşak İl Başkanı Hakan Savaş, "Bayramdan önce bin 500 PKK'lı teröristin AKP hükümetinin talimatıyla gizlice serbest bırakıldığını biliyor muydunuz" şeklindeki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Savaş, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı, "Bayramdan önce bin 500 PKK'lı teröristin AKP hükümetinin talimatıyla gizlice serbest bırakıldığını biliyor muydunuz?" paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Savaş'ın hakim karşısına çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Arkadaşımızın söylediği bilgi, paylaştığı bilgi kamuoyuna açık iddialardan oluşuyor. Bu iddialar resmi otoriteler tarafından teyit edilmediği gibi yalanlanmamış da. Dolayısıyla kamuoyu tarafından bilinen, yalanlanmayan ve teyit de edilmeyen bu bilgilerin paylaşılması hukuken nasıl bir soruşturmaya tabi tutuluyor" diye konuştu.

Hakan Savaş, Uşak Adliyesi'nde ifade işlemlerinin ardından "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savaş, yaptığı açıklamada, "Bugün PKK'lı teröristler serbest bırakılırken Türk milletinin hissesine bu düşmüştür. Denilecek tek bir söz vardır: Kadere bak. Onun için çok söylenecek bir şey yoktur. Türk milletinin öfkesi tsunami gibi büyümektedir. Milletimiz her şeyin farkındadır, her şeyi görmektedir. İnşallah milletimiz için de devletimiz için de hayırlısı olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hakan Savaş, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakan Savaş Gözaltına Alındı - Son Dakika

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