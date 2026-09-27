Hakan Yurdakul, YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe başkanlığına 338 oyla seçildi

(KIRIKKALE) - YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı ön seçiminde 338 oy alan Hakan Yurdakul başkan seçildi. Diğer aday Furkan Çelebi ise 203 oy aldı.

YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı için yapılan ön seçimde Hakan Yurdakul ile Furkan Çelebi yarıştı. Kullanılan 541 oyun 338'ini Yurdakul, 203'ünü Çelebi aldı.

Kongreye Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, YENİ Parti Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer katıldı.