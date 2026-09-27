Hakan Yurdakul, YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe başkanlığına 338 oyla seçildi - Son Dakika
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Hakan Yurdakul, YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe başkanlığına 338 oyla seçildi

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Hakan Yurdakul, YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe başkanlığına 338 oyla seçildi
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YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı ön seçiminde Hakan Yurdakul 338 oy alarak başkan seçildi. Diğer aday Furkan Çelebi 203 oyda kalırken, kongreye Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve YENİ Parti Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da katıldı.

(KIRIKKALE) - YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı ön seçiminde 338 oy alan Hakan Yurdakul başkan seçildi. Diğer aday Furkan Çelebi ise 203 oy aldı.

YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı için yapılan ön seçimde Hakan Yurdakul ile Furkan Çelebi yarıştı. Kullanılan 541 oyun 338'ini Yurdakul, 203'ünü Çelebi aldı.

Kongreye Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, YENİ Parti Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer katıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Hakan Yurdakul, YENİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe başkanlığına 338 oyla seçildi - Son Dakika
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