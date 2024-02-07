Hakkari Bedensel Engelliler Derneği 7 Engelliye Sandalye Dağıttı - Son Dakika
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Hakkari Bedensel Engelliler Derneği 7 Engelliye Sandalye Dağıttı

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği 7 Engelliye Sandalye Dağıttı

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği, ihtiyaç sahibi 7 engelliye sandalye dağıttı. Dernek Başkanı Mesut Keskin, toplamda 700 adet tekerlekli sandalyeyi engellilerin hizmetine sunduklarını belirtti ve bundan sonra da engelliler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

07.02.2024 09:15
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Hakkari Bedensel Engelliler Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 7 engelliye sandalye dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Mesut Keskin, teslim ettikleri son sandalyelerle birlikte toplamda 700 adet tekerlekli sandalyeyi engellilerin hizmetine sunduklarını söyledi. Başkan Keskin, "2'si akülü ve 5'i manuel olmak üzere 7 sandalyeyi engellilerimize teslim ettik. Bundan sonra da engellilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Bedensel Engelliler Derneği 7 Engelliye Sandalye Dağıttı - Son Dakika


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