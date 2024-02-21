Hakkari Belediyesi Toplu Taşıma Filosunu Güçlendiriyor

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Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, belediye toplu taşıma araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, kentte ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren sürücüleriyle bir araya geldi. Sürücülerle bir süre sohbet eden Mahmutoğlu, sorun ve taleplerini de tek tek not aldı. Daha sonra bir açıklama yapan Mahmutoğlu, "Şehir içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşıma sorununun Hakkari'de bütüncül olarak çözmek için Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ali Çelik'in talimatlarıyla araç filomuzu güçlendirerek her geçen gün sunmuş olduğumuz hizmeti daha da iyileştiriyoruz. 12 Şubat – 31 Mart 2024 tarihleri arasında ücretsiz ulaşımın belediye başkanlığımızca sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 18 adeti belediyeye ait, 21 adeti de kiralık ve M plakalardan olmak üzere toplamda 39 araçla şehre ring sistemiyle hizmet vermekteyiz. Mart ayının ilk haftası itibarı ile 4 adet 55 kişi kapasiteli otobüs aracını da ulaşım hizmetine sokarak mevcut ulaşım filomuzu daha büyütmüş olacağız. Vatandaşlarımızdan belediye başkanlığımıza ulaşan talep ve öneriler hassasiyetle dikkate alarak ivedi bir şekilde gereğinin yapılması için ilgili birimlerimiz çalışma yapmaktadır. Toplu taşıma hizmetinin ilimizde bütüncül olarak çözülmesi için Hakkari Belediye Başkanlığı olarak aksaklığa mahal vermeden daha iyi hizmet için çalışıyoruz" dedi. - HAKKARİ