Hakkari'de 112'ye asılsız çağrı yapan 47 kişi hakkında cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Hakkari'de 112'ye asılsız çağrı yapan 47 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

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Hakkari\'de 112\'ye asılsız çağrı yapan 47 kişi hakkında cezai işlem uygulandı
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Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar nedeniyle 47 kişi hakkında cezai işlem uygulandığı bildirildi. Vali başkanlığındaki toplantıda asılsız çağrıların gerçek yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların hizmet almasını engelleyebileceği vurgulandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar nedeniyle 47 kişi hakkında cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında gerçekleştirilen Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları, vaka sayıları ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi. 2026 yılında 54 bin 859 vakanın ilgili birimlere yönlendirildiği bildirilen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren tarafından merkezin çalışma sistemi, personel durumu ve vaka sayılarına ilişkin bilgi verildi.

Emniyet, jandarma, sağlık, orman, AFAD ve itfaiye birimlerinin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 2026 yılında 54 bin 859 vakanın ilgili birimlere yönlendirildiği belirtildi. Toplantıda, çağrı yönlendirici personelin reaksiyon süresinin 1,98 saniyeye indirildiği bilgisi de paylaşıldı. Acil çağrıların en hızlı şekilde ilgili kurumlara aktarılması ve vatandaşlara etkin hizmet sunulması konusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar da gündeme geldi. Asılsız çağrılar nedeniyle 47 kişi hakkında cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Acil çağrı hatlarının asılsız ihbarlarla meşgul edilmesinin gerçek anlamda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların hizmet almasını engelleyebileceği vurgulanırken, bu tür durumlarda cezai işlemlerin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde acil durumlara hızlı ve etkin müdahale açısından kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Vali İbrahim Taşyapan, toplantıda görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Toplantıya Vali İbrahim Taşyapan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA
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