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Hakkari'de çıkan yangında evi yanan aileye yardım eli - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de çıkan yangında evi yanan aileye yardım eli

Hakkari\'de çıkan yangında evi yanan aileye yardım eli

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 6 nüfuslu Ertunç ailesine kaymakam ve belediye başkanı yardım edecek.

01.02.2024 15:18  Güncelleme: 15:25
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan yangında kirada kaldığı evi yanan 6 nüfuslu Ertunç ailesine kaymakam ve belediye başkanı sahip çıktı.

İlçenin Emir Şaban Mahallesi'nde 6 nüfuslu ailesiyle kirada kaldıkları evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Agit Ertunç'a, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu ve Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar sahip çıktı. Aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Mert Kumcu, maddi ve manevi gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyerek, devletin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise sabah saatlerinde meydana gelen yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Maalesef 6 nüfuslu ailemizin evi eşyalarıyla beraber kullanılamaz hale gelmiştir. Belediye olarak vatandaşımıza ev eşyası ve kira desteğinde bulunacağız. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hakkari'de çıkan yangında evi yanan aileye yardım eli - Son Dakika
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