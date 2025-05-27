Hakkari'de Fırtına Çatılara Zarar Verdi - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de Fırtına Çatılara Zarar Verdi

27.05.2025 18:35  Güncelleme: 18:38
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Hakkari'de etkili olan fırtına, bazı binaların çatılarında hasara yol açtı. Belediyeye bağlı ekipler, zararın tespit edilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için hızla müdahale etti.

Hakkari'de fırtına çatılara zarar verdi

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan fırtına, kentte bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı zarar gördü. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Hakkari Belediyesi ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak kopan ve düşme riski taşıyan çatı parçalarına müdahale etti. Zabıta ekipleri ise çarşı merkezinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların zarar görmesini engelledi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Fırtına Çatılara Zarar Verdi - Son Dakika

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