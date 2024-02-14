Hakkari\'de genç, buzdolabından kuluçka makinesi yaparak civciv üretimine başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bilal Çetinkaya isimli genç, buzdolabından yaptığı kuluçka makinesini yatak odasına yerleştirerek seri şekilde civciv üretimine başladı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'ün Mamak mezrasında yaşayan 15 yaşındaki Bilal Çetinkaya, her sene ilçe merkezinden civciv almak yerine buzdolabından kuluçka makinesini yapmak için evinin yanındaki ahırda çalışmaya başladı. Kısa sürede bozuk buzdolabını kuluçka makinesine dönüştüren Çetinkaya, daha sonra kendi yatak odasına yerleştirerek seri şekilde civciv üretimine başladı.
"Bana 'yapamazsın' dediler, inatla hayalimi gerçekleştirdim"
Her sene şehirden civciv almak zorunda kaldıklarını belirten Bilal Çetinkaya, bunun önüne geçmek için çalışma yaptığını söyledi. Çetinkaya, "Bizim evde bozuk bir buzdolabı vardı. Bazı malzemeler de alarak ahırda 2 sene boyunca gizli gizli kuluçka makinesinin yapımıyla uğraştım. Herkes bana 'yapamazsın' dedi, ama ben vazgeçmedim ve inatla hayalimi gerçekleştirdim. Civcivlerin ısısı için ana kucağını da yaptım. Şimdi kendi yatak odama yerleştirdim ve civciv üretimine başladım. Eğer yetkililer bana destek verirlerse emin olun daha güzel işler yaparım" dedi.
"Başarılı gencimize destek sağlayacağız"
2 sene boyunca gizli gizli kuluçka makinesi ile ana kucağını yapan Bilal Çetinkaya'yı evinde ziyaret eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, destekte bulunaklarını belirtti. Yapılan çalışmaya hayran kaldığını ifade eden Başkan Perviz Geçirgen, "Kadıköy'ün Mamak mezrasında yaşayan Bilal kardeşimizin evine geldik. Bilal bize sosyal medya üzerinden ulaşarak kendi imkanlarıyla ailesinin de haberi olmadan 2 sene boyunca kuluçka makinesi yaptığını anlattı. Bunu sadece kendisi için değil, tüm köy sakinleri için yapmış. Duyduğumuz kadarıyla kimse ona inanmıyordu ama o başardı. Şimdi ise kendi odasında civciv üretimine başladı. Bizde onu yürekten tebrik ediyoruz. Elimizdeki tüm imkanlarla Bilal kardeşimize destek çıkacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
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