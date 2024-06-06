Hakkari'de Kadınlar Atık Malzemelerden Yaptıkları Ürünleri Sergiledi - Son Dakika
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Hakkari'de Kadınlar Atık Malzemelerden Yaptıkları Ürünleri Sergiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında kadınlar tarafından yapılan atık malzemelerden üretilen ürünler sergilendi. Sergide satılan ürünlerin geliri SMA hastası bir bebeğe bağışlanacak.

06.06.2024 21:16
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergilediler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde kadınların kurslarda yaptığı ürünler sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğün tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki serginin açılırken, özellikle kadınların atık malzemelerden yaptıkları ürünler dikkat çekti. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin SMA hastası bebeğe bağışlanacak.

Atıklardan ürün yaptıklarını belirten Çocuk Gelişimi ve Bakım Kurs Hocası olan Demet Onat, "Bizde Halk Eğitim Müdürümüzün Bünyesinde açtığımız kursta ve tamamen çocukların el emeğiyle ve Atıklardan yaptıkları ürünleri sergiliyoruz. Güzel gidiyor yoğun ilgi var bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Kadınlar Atık Malzemelerden Yaptıkları Ürünleri Sergiledi - Son Dakika

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