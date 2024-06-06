Hakkari'de Kadınlar Atık Malzemelerden Yaptıkları Ürünleri Sergiledi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergilediler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde kadınların kurslarda yaptığı ürünler sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğün tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki serginin açılırken, özellikle kadınların atık malzemelerden yaptıkları ürünler dikkat çekti. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin SMA hastası bebeğe bağışlanacak.

Atıklardan ürün yaptıklarını belirten Çocuk Gelişimi ve Bakım Kurs Hocası olan Demet Onat, "Bizde Halk Eğitim Müdürümüzün Bünyesinde açtığımız kursta ve tamamen çocukların el emeğiyle ve Atıklardan yaptıkları ürünleri sergiliyoruz. Güzel gidiyor yoğun ilgi var bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ