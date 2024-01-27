Hakkari\'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kızak Keyfi Yaşadı

Hakkari'de akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrasında kızaklarını alan çocuklar, karanlıkta kaymanın keyfini yaşadı.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında dışarı çıkan çocuklar, aileleri ile birlikte karın tadını çıkardı. Kimisi kızak kayarak kimisi de karın içine uzanarak eğlenen çocuklar, tatilin keyfini çıkardı. Bu sene kar yağışının geç geldiğini belirten çocuklar, bu nedenle doya doya kaymanın tadını çıkarttıklarını söylediler. Yokuş aşağı kayan çocuklar, yere sert düşmelerine rağmen kaymanın keyfini doyasıya yaşadılar. - HAKKARİ