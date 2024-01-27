 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kızak Keyfi Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kızak Keyfi Yaşadı

Hakkari'de akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında çocuklar kızaklarını alarak karanlıkta kaymanın keyfini yaşadı. Tatilin keyfini çıkaran çocuklar, karın içinde eğlendi.

Hakkari\'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kızak Keyfi Yaşadı
27.01.2024 - 10:14,  Güncelleme: 10:20
Abone Ol

Hakkari'de akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrasında kızaklarını alan çocuklar, karanlıkta kaymanın keyfini yaşadı.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında dışarı çıkan çocuklar, aileleri ile birlikte karın tadını çıkardı. Kimisi kızak kayarak kimisi de karın içine uzanarak eğlenen çocuklar, tatilin keyfini çıkardı. Bu sene kar yağışının geç geldiğini belirten çocuklar, bu nedenle doya doya kaymanın tadını çıkarttıklarını söylediler. Yokuş aşağı kayan çocuklar, yere sert düşmelerine rağmen kaymanın keyfini doyasıya yaşadılar. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakkari, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kızak Keyfi Yaşadı - Son Dakika


11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı

Son Dakika
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kar Yağışı Sonrası Çocuklar Kızak Keyfi Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement