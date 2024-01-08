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Hakkari'de kardan kapanan 74 yerleşim yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Hakkari'de kardan kapanan 74 yerleşim yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı sonrasında 20 köy ve 54 mezra yolunun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, 140 personel ve 122 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürerek 74 yerleşim yerinin yolunu kısa sürede açtı. Ayrıca, Hakkari'de bazı noktalarda yol genişletme çalışmaları da devam ediyor.

Hakkari\'de kardan kapanan 74 yerleşim yolu ulaşıma açıldı
08.01.2024 - 00:39,
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Hakkari'de kardan kapanan 74 yerleşim yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ - Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ulaşıma açıldı.

İki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Hakkari genelinde 20 köy ve 54 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı.

Ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için Hakkari'de 140 personel ve 122 iş makinesiyle mesai mefhumu gözetmeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı bulunan 20 köy ve 54 mezra yolunu kısa sürede ulaşıma açtı.

74 yerleşim yerinin yolunu kısa sürede ulaşıma açan ekiplerimiz, kapalı köy yolumuzun bulunmadığı Hakkari'de bazı noktalarda yol genişletme çalışmalarında bulunuyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de kardan kapanan 74 yerleşim yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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