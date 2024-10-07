Hakkari'de Öğrencilere Hoş Geldin İltifatı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari'de Öğrencilere Hoş Geldin İltifatı

Hakkari\'de Öğrencilere Hoş Geldin İltifatı

Yeni gelen üniversite öğrencileri, Hakkari İl Müftülüğü tarafından karşlandı ve destek sözü verildi.

07.10.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini "Bu Şehirde Yalnız Değilsiniz" sloganıyla karşıladılar.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü elemanları, Hakkari'ye yeni gelen üniversite öğrencilerini "Bu Şehirde Yalnız Değilsiniz" sloganıyla KYK yurdu kapısında kurdukları stantta karşıladılar. Üniversite öğrencilerine yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla açılan standı İl Müftüsü Hüseyin Okuş ziyaret ederek il dışından gelen öğrenci ve yakınlarıyla sohbet etti.

"Öncelikle serhat şehrimiz Hakkari'ye hoş geldiniz" diyerek öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Okuş, "Şehrin coğrafi durumuna bakıp karar vermemek lazım. Mekanları güzelleştiren insani ilişkilerdir. Buradaki halk misafirperverdir. Gelen herkese kucak açar. Kimseyi darda bırakmaz. Sıkıntılı olduğunuz dönemlerde size destek olacak onlarca kişiyi bulmanız mümkün. Sizler sadece derslerinize odaklanın. Gelecekte kendisinden faydalanılacak bireyler olmak için gayret gösterin. Müftülük olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Burada manevi danışmalarımız var. Onların kanalıyla sıkıntılarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bu vesileyle standın açılışını gerçekleştiren İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü elemanlarına teşekkür ederim" dedi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ahmet Akın ise "Bu standın açılmasına vesile olan İl Müftümüz Okuş ve müftülük çalışanlarına teşekkür ederim. İlimize yeni gelen öğrencilere hem ilimizi tanıtmak hem de Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyetleri ile yayınları hakkında bilgi vermek istedik. Gençlik koordinatörlüğü olarak yapacağımız faaliyetlere katılım sağlamalarını talep ettik. Öğrencilere Diyanet yayınlarından kitaplar hediye ettik. İkramda bulunduk. KYK yurdu manevi danışmanlarının bize verdikleri destekten dolayı kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Öğrenci ve yakınları da müftülüğün bu jestine karşılık teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

hakkari, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Öğrencilere Hoş Geldin İltifatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
11:20 Marmaray’da arıza Haftanın ilk iş gününde seferler durdu Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 12:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Öğrencilere Hoş Geldin İltifatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.