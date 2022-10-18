Hakkari haber... Hakkari polisinin klibi ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Hakkari haber... Hakkari polisinin klibi ilgi odağı oldu

18.10.2022 10:35
Hakkari haber... Hakkari polisinin klibi ilgi odağı oldu

Gelen Hakkari haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sosyal medyada yer alan "Al Bayrağımın Dalgalandığı Her Yerde Ben Varım" klibi büyük beğeni kazandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sosyal medyada yer alan "Al Bayrağımın Dalgalandığı Her Yerde Ben Varım" klibi büyük beğeni kazandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve değişik noktalardan çekilen klip, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, "Ben Özel Harekatım. Her an karşına çıkabilirim. Ben çevik kuvvetim. Çelik gibiyim. Ben berkemal asayişim. Nizamı sağlarım. Ben terörle mücadeleyim. Ben trafik polisiyim. Kısacası ben Türk polisiyim! Al Bayrağımın Dalgalandığı Her Yerde Ben Varım" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari haber... Hakkari polisinin klibi ilgi odağı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari haber... Hakkari polisinin klibi ilgi odağı oldu - Son Dakika
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