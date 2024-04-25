Hakkari Kavaklı Köyü'nde Maden Faaliyetlerine Karşı Nöbet Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari Kavaklı Köyü'nde Maden Faaliyetlerine Karşı Nöbet Başlatıldı

Hakkari Kavaklı Köyü\'nde Maden Faaliyetlerine Karşı Nöbet Başlatıldı

Hakkari'nin Kavaklı köyünde 2007'den beri devam eden maden faaliyetlerine karşı köylüler nöbet başlattı. Köy sakinleri, maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyor. Maden şirketi yetkilileri ile görüşen köy sakinleri, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine nöbet eylemini sürdüreceklerini belirtti.

25.04.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSHAK KARA

(VAN) Hakkari'nin Kavaklı köyünde 2007'den beri devam eden maden faaliyetlerine karşı köylüler nöbet başlattı. Kavaklı Köyü sakini Salih Kurt, "Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Hakkari'nin Kavaklı köyü halkı, 2017 yılında Karakaya ve Sedex Resources Maden şirketlerinin başlattığı çinko ve kurşun madeni kazı çalışmalarını durdurmak için nöbet başlattı. Maden şirketi yetkilileri ile görüşen köy sakinleri, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine nöbet eylemi 2. gününde devam etti. Köy sakinlerini talepleri yerine gelene kadar nöbet eylemini sürdüreceklerinin de altını çizdi.

"MADEN ÇALIŞMALARI DERHAL DURDURULMALI"

Kavaklı Köyü sakini Salih Kurt, şunları söyledi:

"Köyümüzün mera alanlarında bulunan maden ocağı 18 yıldır çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına ciddi zararlar vermektedir. Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilmez hale geldi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı. Hayvanlarımızın otlanma alanları tahrip edildi. Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylüler olarak defalarca yetkilere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulunamadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz."

Taleplerini sıralayan Kurt, "Hakkari Kavaklı Köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun. Maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin. Köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırsın. Bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın" ifadelerini kullandı. Yetkililerden acil çözüm beklediklerini vurgulayan Kurt, aksi takdirde eylemlerini sürdürceklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Hakkari, Maden, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari Kavaklı Köyü'nde Maden Faaliyetlerine Karşı Nöbet Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:57 Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 ııllık sözleşme imzaladı #127952 Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 ııllık sözleşme imzaladı #127952
14:43 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden arbede açıklaması “Yorumsuz“ ifadesiyle video paylaştılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! "Yorumsuz" ifadesiyle video paylaştılar
14:36 Belediye Başkanı Aydar’dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:09:51. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Kavaklı Köyü'nde Maden Faaliyetlerine Karşı Nöbet Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement