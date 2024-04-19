Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri köyleri ziyaret etti

Yerel

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, il merkezine bağlı Kırıkdağ ve Aşağı Derecik köylerini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla ilk olarak Kırıkdağ köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Karadağ, köy muhtar azası İskender Adıyaman ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kırıkdağ köyünü gezerek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Karadağ, daha sonra Aşağı Derecik köyü Dez Mahallesi'ni ziyaret ederek Köy Muhtarı Ekrem Yiğit'ten bilgi aldı.

Karadağ, vatandaşların taleplerinin imkanlar nispetinde karşılanması konusunda ilgili şube müdürlerine talimat verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, köylerine sağlanan hizmetlerden dolayı emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler. - HAKKARİ