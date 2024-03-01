Hakkari Valisi Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, yaşanan eksiklerin en kısa zamanda giderilerek halka daha nitelikli hizmet verileceğini söyledi.

Vali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vali Çelik, Derecik Devlet Hastanesi ziyaretinde başhekim ve beraberindeki ekipten hastalar hakkında bilgiler alarak, hastane personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. Hastanede ihtiyaç duyulan konular ve eksikler hakkında bilgiler alan Vali Çelik, yaşanan eksiklerin en kısa zamanda giderilerek Derecik'te vatandaşlara daha nitelikli bir hizmet verileceğini belirtti. Tedavi gören hastaları da ziyaret ederek sohbet eden Vali Çelik, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ali Çelik ve beraberindekiler, Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Çelik, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek bir süre dersleriyle ilgili sohbet etti. Vali Çelik, "Hayat sizin, sürücüsü sizsiniz, direksiyonda siz olun. Disiplinli şekilde çalıştığınız her konuda, yeryüzündeki herkesten daha bilgili olursunuz" dedi

Öğretmenler odasında, öğretmenlerle de bir araya gelerek hasbihal eden Vali Çelik, "Öğrencileri hayata hazırlamak gibi önemli bir sorumluluğu taşıyorsunuz. Sadece akademik başarı olarak değil iyi insan yetiştirmek gibi bir hedefle yetiştirmelisiniz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ