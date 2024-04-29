Hakkari Valisi Ali Çelik, Seyyid Taha-i Hakkari ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin kabirlerini yeniledi

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Hakkari Valisi Ali Çelik, binlerce ziyaretçinin manevi mirasına şahitlik ettiği Seyyid Taha-i Hakkari ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin aziz hatıralarını, onlara yakışır şekilde yenileyerek kabirlerinin çevresini düzenlediklerini söyledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan Seyyid Taha-i Hakkari ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin kabirleri yenilenerek çevre düzenlenmesi yapıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Binlerce ziyaretçinin manevi mirasına şahitlik ettiği Seyyid Taha-i Hakkari ve Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretlerinin aziz hatıralarını, onlara yakışır şekilde yenileyerek kabirlerinin çevresini düzenliyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" iadelerine yer verdi.

Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i aliyyenin otuz birincisidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin on birinci torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. 1853 yılında Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etti. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır.

Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden Seyyid Abdullah-ı Şemdini, ahlakı, Hazreti Osman'ın güzel ahlakını hatırlatan çok yüksek bir veli idi. Şafii mezhebi alimlerindendir. Lakabı Siracüddin ve Menba'ul-hilm'dir. Nisbesi; Nekşibendi, Halidi, Müceddidi, Şemdini ve Nehri'dir. Hakkari vilayetinin Şemdinan (veya Semzinan, şimdiki adıyla Şemdinli) kasabasındandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1228 (m. 1813) senesinde vefat etti. Şemdinan'ın Nehri kasabasında medfündur. - HAKKARİ