Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlere Üniversite Tercihlerinde Yol Haritası Olacak Geziler Hediye Ediyor - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlere Üniversite Tercihlerinde Yol Haritası Olacak Geziler Hediye Ediyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlere Üniversite Tercihlerinde Yol Haritası Olacak Geziler Hediye Ediyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, gençlere gelecek planları yaparken yol haritası olacak üniversite gezileri hediye etmeye devam ediyor. Bu sefer Hakkari Fen Lisesi ve Hakkari Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul ve Erzurum gezisiyle ödüllendirildi.

25.04.2024 10:48
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Hakkari Valisi Ali Çelik, "Gençlerle Yeni Ufuklara" söyleşileri kapsamında, gelecek planları yapan gençlere, üniversite tercihlerinde yol haritası olacak geziler hediye etmeye devam ediyor.

Daha önceleri bazı okulların öğrencilerini İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendiren Vali Çelik, bu sefer de Hakkari Fen Lisesi ve Hakkari Anadolu Lisesi öğrencilerini, İstanbul ve Erzurum gezisiyle ödüllendirdi. Gezilerini tamamlayan öğrenciler Hakkari'ye döndü.

Gelecek planları yapan gençlere, üniversite tercihlerinde yol haritası olacak bu gibi gezileri hediye etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çelik, amaçlarının gençlerin moral ve motivasyonlarını artırmak ve büyük şehirlerdeki gözde üniversiteleri ziyaret ettirerek buralara özendirmek olduğunu belirtti. Hakkari il ve ilçelerinde ikamet eden ve şehir dışına hiç çıkmayan öğrencilerin, bu tür gezilere katılmalarını sağlayarak yeni ufuklar kazanmalarını çok önemsediğinin ifade Vali Çelik "Hakkari Fen Lisesi ve Hakkari Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimiz, bu geziyle kendi alanlarında en iyi olan üniversiteler hakkında, bilgi sahibi oldular. Bu gezimizde, 92 öğrencimizi, 3 yönetici ve 9 öğretmen eşliğinde, uçakla İstanbul'a ve karayoluyla Erzurum'a yollayarak oralarda konaklamalarını sağladık. Çocuklarımız, oralarda güzel anılar edindiler ve inanıyorum ki bu anılar, yavrularımızın hayatında özel bir yer tutacaktır. İstanbul ve Çanakkale Valilikleri ile bu illerimizin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Üniversitelerin Rektörlerine de şükranlarımı sunuyorum, çocuklarımızı orada sahiplendiler" dedi.

"Başarılı öğrencilerimizi, ödüllendirmeye devam edeceğiz"

Hakkari Valiliği olarak öğrencilerin iyi birer insan ve vatandaş olarak yetişmeleri için eğitime destek olmaya ve katkı vermeye devam edeceklerini belirten Vali Çelik, "Hakkarimiz, kadim medeniyet mirasıyla kültürel zenginliğin kentidir. İnanıyorum ki ilimiz, genç nüfusuyla eğitim ve spor alanındaki birçok sınav, yarışma ve etkinliklerdeki başarı oranlarıyla örnek bir şehir olacaktır. Bunun emarelerine de hep birlikte müşahede etmekteyiz. Bu doğrultuda, ilimizin eğitimine, ilim nefesleriyle çok büyük katkı vereceklerine inandığım öğretmenlerimize büyük işler düşmektedir. Özellikle eğitim alanında, başarının karşılığını vermek ve ödüllendirmek, şüphesiz olması gereken bir tavırdır. Bizler de başarılı öğrencilerimizi, yurt içi ve dışı gezileriyle ödüllendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise: "Bu gezilere katılan başarılı 92 öğrencimiz, gerçekçi hedeflere, yeteri kadar gayret gösterilince ulaşılabileceğini yerinde görerek ve yaşayarak benimsediler ve buna şahit oldular. Valimiz Ali Çelik'e, öğrencilerimize bu imkanı sağladıkları için Hakkari Eğitim Ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Geziye katılan öğrencilerden Hasan Emre Beyter: "İnsan büyük bir şehri gezince başkalaşıyor. Yeni ve ulaşabileceği hayaller kuruyor. Tıpkı şu anda hepimizin öğrenimimizle alakalı kurduğumuz hayallerimiz gibi. Kampüsteki öğrenci atmosferini hissetme şansını yakaladım. Çok iyi bir şekilde ağırlandık. İstanbul'un üniversitelerini, tarihi ve turistik yerlerini görme şansımız oldu. Bu gezi, bizlere değer verildiğini hissettirdi. Vali Çelik ve Milli Eğitim Müdürümü Nurettin Yılmaz'a gezide, bizleri sahiplenen büyüklerimize, minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlere Üniversite Tercihlerinde Yol Haritası Olacak Geziler Hediye Ediyor - Son Dakika

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