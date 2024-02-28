Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köyleri ziyaret etti

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkeze bağlı 3 ayrı köyü ziyaret ederek, vatandaşların evine konuk oldu.

Vali Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Hakkari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu ile vatandaşlardan gelen davetler üzerine merkeze bağlı Akbulut, Ördekli ve Kaymaklı köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Çelik, önce Akbulut köyüne bağlı Demirli mezrasında yaşayan Karacak ailesinin çay ikramını geri çevirmeyerek aileye konuk oldu. Vali Çelik, daha sonra ise beraberindeki heyetle birlikte Ördekli ve Kaymaklı köylerini de ziyaret ederek, köy sakinleri ile sohbet edip vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

Taleplerin yerine getirilmesi yönünde ilgili birimlere talimatlarını ileten Vali Çelik, vatandaşların içten ve samimi misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ