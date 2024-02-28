Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köyleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köyleri ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köyleri ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkeze bağlı 3 ayrı köyü ziyaret ederek, vatandaşların evine konuk oldu. Vali Çelik, köy sakinleri ile sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

28.02.2024 09:15  Güncelleme: 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkeze bağlı 3 ayrı köyü ziyaret ederek, vatandaşların evine konuk oldu.

Vali Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Hakkari Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu ile vatandaşlardan gelen davetler üzerine merkeze bağlı Akbulut, Ördekli ve Kaymaklı köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Çelik, önce Akbulut köyüne bağlı Demirli mezrasında yaşayan Karacak ailesinin çay ikramını geri çevirmeyerek aileye konuk oldu. Vali Çelik, daha sonra ise beraberindeki heyetle birlikte Ördekli ve Kaymaklı köylerini de ziyaret ederek, köy sakinleri ile sohbet edip vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

Taleplerin yerine getirilmesi yönünde ilgili birimlere talimatlarını ileten Vali Çelik, vatandaşların içten ve samimi misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 09:47:57. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, köyleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement