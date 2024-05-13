Hakkari Yüksekova'da Gençler Halı Saha İstiyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Gençler Halı Saha İstiyor

Hakkari Yüksekova\'da Gençler Halı Saha İstiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki gençler, evlerinin yanındaki boş arazide top oynayarak mahallelerine halı saha yapılmasını talep ediyor. Halı sahaların bulunduğu diğer mahallelerde top oynama imkanı olmayan gençler, boş araziyi kullanmak zorunda kalıyor. Gençler, kendi mahallelerine halı saha yapılması için çağrıda bulunuyor.

13.05.2024 15:10
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evlerinin yanında bulunan boş arazide top oynayan gençler, mahallelerine halı saha yapılmasını istiyor.

İlçenin birçok mahallesinde halı sahalar bulunurken, Esenyurt Mahallesi'nde halı sahanın olmamasından dolayı top oynamak isteyen gençler boş arazileri kullanmak durumunda kalıyor. Kurdukları takımlarla kıran kıran maç oynayan gençler, kendi mahallelerine halı saha yapılması için çağrıda bulundu.

Boş araziyi saha olarak kullandıklarını belirten Kadir Altay isimli genç, "Mahallemize yakın halı saha olmadığı için bizde arkadaşlarla beraber evimize yakın boş arazide top oynuyoruz. Her mahalle gibi halı saha istiyoruz. Her şeye rağmen güzel gidiyor. Büyüklerimiz buraya geldiklerinde 'eski günlerimizi hatırlatıyorsunuz bize' diyorlar. İnşallah kısa sürede bizim mahalleye halı saha yapılır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Yüksekova'da Gençler Halı Saha İstiyor - Son Dakika

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