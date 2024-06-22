Halfeti'de Bayram Yoğunluğu Beklenen Seviyede Değildi - Son Dakika
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Yerel

Halfeti'de Bayram Yoğunluğu Beklenen Seviyede Değildi

Şanlıurfa'nın turizm cenneti Halfeti ilçesinde bu bayramda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi ile turistlerin ilgisini çeken Halfeti'de yaşanan sakinlik, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından huzurlu bir şekilde değerlendirildi. Esnaf ise gelecek dönemlerde daha fazla ziyaretçi çekmek için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.

22.06.2024 11:05
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Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bu bayramda beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Halfeti eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi ile her yıl binlerce turistin ilgisini çekerken, bu bayramda yaşanan sakinlik esnafı ve yerel halkı şaşırttı. Turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri olan Halfeti'de sakinliğin etkisiyle hem yerel halk hem de ziyaretçiler ilçenin tadını daha huzurlu bir şekilde çıkardı. Bu durum Halfeti'nin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sundu. Yerel esnaf, bayram yoğunluğunu beklerken yaşanan bu durgunluk karşısında gelecek dönemlerde daha fazla ziyaretçi çekmek için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.

"Umduğumuzu bulamadık"

Halfeti'ye sahip çıkılması gerektiğini belirten esnaf Hasan Durmaz, "Maalesef bu bayramda beklediğimiz yoğunluk yaşanmadı. Ramazan Bayramı'ndan bu yana Halfeti çok sessiz ve sakin. Bütün esnaf arkadaşlarımızın iş yerleri boş kaldı. Sabahtan bu yana 5-6 masa müşteri geldi. Umduğumuzu bulamadık. Halfeti'ye bir an önce sahip çıkılması gerekiyor. Buradaki esnafa sahip çıkılması gerekiyor. Bir an önce buraya bir el atılmasını ve kalkındırılmasını istiyoruz" dedi.

"Bu bayramda hayal kırıklığı yaşadık"

Esnaf Kemal Arıkan ise Halfeti'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini beklediğini belirterek, "Bu bayramda esnaf olarak hayal kırıklığı yaşadık. Yerli ve yabancı turistlerin ilçemize ziyaretleri umduğumuz gibi olmadı. İşletmeciler olarak bu bayramın yoğun geçeceğini tahmin ediyorduk. Bu bayram biraz beklentilerimizin altında kaldı" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halfeti'de Bayram Yoğunluğu Beklenen Seviyede Değildi - Son Dakika

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