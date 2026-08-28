Halil Coşkun Tuğgeneral Oldu - Son Dakika
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Halil Coşkun Tuğgeneral Oldu

Halil Coşkun Tuğgeneral Oldu
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Kars İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, düzenlenen törenle Tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Kars Valisi Ziya Polat, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı. Törende, Cumhurbaşkanlığının 14 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/229 sayılı kararıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Halil Coşkun'un Tuğgeneral rütbesine terfisi dolayısıyla apolet takma töreni gerçekleştirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat tarafından İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun'un yeni rütbesini simgeleyen Tuğgeneral apoleti takıldı. Törende ayrıca bir üst rütbeye terfi eden diğer jandarma personelinin de apoletleri takılarak yeni rütbeleri tebrik edildi.

Törende jandarma teşkilatının önemine vurgu yapan Vali Ziya Polat, bir üst rütbeye terfi eden personeli tebrik etti. Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun başta olmak üzere tüm personele yeni görev ve rütbelerinde başarılar diledi.

Rütbe terfisinin personelin sorumluluklarını ve görev bilincini daha da artırdığına dikkat çekilen törende, jandarma teşkilatının Kars'ın huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemli rolü vurgulandı.

"Halil Coşkun Tuğgeneral rütbesine yükseldi"

Cumhurbaşkanlığının 14.08.2026 tarih ve 2026/229 sayılı kararı kapsamında Kars İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Halil Coşkun, düzenlenen törenle Tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Tören, rütbe terfisi gerçekleşen personelin tebrik edilmesinin ardından sona erdi. Törenin ardından Vali Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Coşkun ve terfi eden jandarma personeliyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halil Coşkun Tuğgeneral Oldu - Son Dakika

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