Haliliye Belediyesi, 23 Nisan\'da miniklere unutulmaz bir gün yaşattı

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Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minikleri unutmadı. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı sıfır atık birimi tarafından düzenlenen etkinlik ile Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. Ekiplerin düzenlediği program ile yüzleri boyanan çocuklar, hediye edilen Türk bayrakları ile şarkılar eşliğinde eğlendi. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte dans eden öğrenciler, uçurtma şenliği ile çocuk bayramının keyfini doyasıya çıkardı.

Türkiye'de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği sıfır atık projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi'nin çalışmaları hakkında da bilgilendirilen çocuklara daha temiz bir dünya için sıfır atık çalışmaları anlatıldı. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için bilinçlendirilen öğrencilere, ağaç ekim etkinliği ile yeşil bir çevre için duyarlı olmaları öğretildi. Çocukların yaşadığı mutluluk gözlerine yansırken, okul yöneticileri ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında minikleri gülümseten Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA