Haliliye Belediyesi, Kadınları İş Gücüne Katkıda Bulunmaya Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi, Kadınları İş Gücüne Katkıda Bulunmaya Teşvik Ediyor

Haliliye Belediyesi, Kadınları İş Gücüne Katkıda Bulunmaya Teşvik Ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, milletevleri ile kadınlara meslek edindiren kurslar sunarak iş gücüne katılımını artırıyor. Kursiyerler, el becerilerini geliştirirken çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor.

18.02.2025 16:35  Güncelleme: 16:37
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Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan milletevleri, meslek edindiren kurslarıyla kadınların iş gücüne katılımını artırıyor. Bu kurslar ile el becerilerini artıran ve aile ekonomisine katkı sunan kursiyerler, çocuklarını ise kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor.

Haliliye Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sosyal hayatlarını zenginleştirmek adına hobi ve eğitim kurslarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan kültür ve sosyal işler müdürlüğü, kadınların kültürel ve sosyal hayatlarına katkı sağlıyor. Belediye bünyesinde açılan milletevleri ile kadınlara, el becerilerini geliştirecek ve aile ekonomilerine katkı sağlayacak kurslar sunuluyor. Ahmet Yesevi, Sırrın ve Süleymaniye Milletevinde dikiş nakış, el sanatları ve kuaför dallarında sunulan kurslar ile bu imkanları bulan kadınlar, usta öğreticiler tarafından eğitim alıyor. Teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, ilgilendikleri dalda kendilerini geliştirerek, ürünlerini esere dönüştürüyor. Belediye bünyesindeki bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanan kursiyerler, çocuklarını ise kreşe teslim etmenin rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmeti ile hem eğitici hem de öğretici aktiviteler yapan çocuklar, akranlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Kursiyerler, verilen imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi, Kadınları İş Gücüne Katkıda Bulunmaya Teşvik Ediyor - Son Dakika

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