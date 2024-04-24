Haliliye Belediyesi Kültür ve Sanat Evi\'nde Sanat Kursları Yoğun İlgi Görüyor

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Haliliye Belediyesi Kültür ve Sanat Evi, vatandaşların sanatla buluştuğu adres olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla vatandaşlara kaliteli zaman geçirecekleri yeni alanlar sunmaya devam ediyor. Kamberiye Mahallesi'nde bulunan binanın kültür ve sanat evine dönüştürülmesinin ardından açılan def/bendir, ney, keman, ebru, hüsn-i hat ve piyano kursları yoğun ilgi görüyor.

Gençlerin kültür ve sanatla iç içe olması, alışkanlık kazanması ve boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen kültür ve sanat evi, kursiyerlerle dolup taşıyor. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen dersler ile gençler, ilgi duydukları sanat dalında uygulamalı ve teorik eğitim alıyor. Keyifli zaman geçirdiklerini ve yeni hobiler kazanarak, kendilerini geliştirdiklerini ifade eden kursiyerler, sunulan imkanlar ve açılan kurslardan ötürü Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise def/bendir, ney, keman, ebru, hüsn-i hat ve piyano kurslarına kayıt olmak isteyen vatandaşların iletişim merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA