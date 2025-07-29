Haliliye\'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

ŞANLIURFA (İHA) – Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin başkanlığında, asayiş ve güvenlik konularının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Haliliye Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Haliliye İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Şerif Avcı Haliliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Şensu, Karaköprü İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Telli ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanı Emin Ferhat Doğu katıldı.

Toplantıda, son günlerde ülke genelinde artış gösteren orman ve anız yangınları, sulama kanallarında yaşanan boğulma vakaları ve bu alanlarda alınması gereken önleyici tedbirler, ayrıca tarım ürünleri hırsızlığıyla mücadele kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Şahin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların koordineli şekilde çalışmasının önemine dikkat çekerek, alınacak tedbirlerin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

"Güvenlik ve asayişin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamaları için tüm kurumlarımızla birlikte sahadayız," ifadelerini kullanan Kaymakam Şahin, özellikle yaz aylarında artış gösteren risklere karşı duyarlılık çağrısında bulundu. - ŞANLIURFA