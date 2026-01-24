Arnavutköy'de anne adayı istedi, Başkan Mustafa Candaroğlu kolları sıvadı - Son Dakika
Arnavutköy'de anne adayı istedi, Başkan Mustafa Candaroğlu kolları sıvadı

24.01.2026 13:50  Güncelleme: 13:52
Arnavutköy'de 3 aylık hamile bir annenin aşerdiği ördek eti talebi, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun talimatı ile gece saatlerinde kısa sürede karşılandı. Arnavutköy Belediyesi, sosyal belediyeciliği ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Arnavutköy'de 3 aylık hamile bir anne adayının gece saatlerinde ilettiği özel talep, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun talimatıyla kısa sürede karşılık buldu. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Arnavutköy Belediyesi, bir kez daha sosyal belediyeciliğin sahadaki güçlü karşılığını ortaya koydu.

Arnavutköy'de yaşayan 3 aylık hamile Neşe Yücel'in, aşerdiği ördek etini ilçede temin edemediğini belirterek belediyeye yaptığı başvuru, duyarlı bir refleksle karşılık buldu. Anne adayının talebi, Başkan Mustafa Candaroğlu'nun doğrudan talimatıyla gece saatlerinde değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşlardan gelen her talebi hassasiyetle ele alan Arnavutköy Belediyesi, özellikle sosyal konularda hızlı ve insani yaklaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Anne adayının sağlığı ve mutluluğunu önceleyen bu yaklaşım, belediyeciliğin yalnızca hizmet değil, aynı zamanda gönül işi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yaşadığı memnuniyeti dile getiren anne adayı Neşe Yücel, "Ben belediye başkanımızdan bir ricada bulundum, anında getirdiler. Açıkçası bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmüyordum. Yapılan her hizmetten çok memnunum. Mustafa Candaroğlu gelmeden önce her şey çok zordu, şimdi her şey ayağımıza geliyor. Gerçekten her yer çiçeklendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ayağına taş değmesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

