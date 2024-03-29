Hamza Dağ: 'Bıkmadan, usanmadan heyecanımı tüm İzmir'le paylaşacağım' - Son Dakika
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Hamza Dağ: 'Bıkmadan, usanmadan heyecanımı tüm İzmir'le paylaşacağım'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Selçuk'ta düzenlenen mitingde projelerini anlatarak heyecanını İzmir halkıyla paylaştı.

29.03.2024 01:14  Güncelleme: 01:28
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Hamza Dağ: "Bıkmadan, usanmadan heyecanımı tüm İzmir'le paylaşacağım"

İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "'Gelin projelerle tartışalım' dedik. Onlar anlamıyorlar, başka işlerle uğraşıyorlar. Ancak ben bıkmadan, usanmadan, sokak sokak, meydan meydan projelerimi anlatmaya, heyecanımı tüm İzmir'le paylaşmaya devam edeceğim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Selçuk'ta düzenlenen mitinge katıldı. Dağ'a binlerce hemşehrisinin yanı sıra, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Dahi Zeynel Bakıcı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ve MHP Selçuk İlçe Başkanı Nuri Yılmaz da eşlik etti.

"İzmir kararını vermiştir"

Hamza Dağ, 2 ayı aşkın süredir İzmir'in her yerinde hemşeriyle kucaklaştığını belirterek, "Ben, İzmir'imizde artık şunu net bir şekilde görüyorum. 31 Mart için İzmir kararını vermiştir. Bugün de görüyorum ki Selçuk kararını vermiş. Hemşehrim İzmir'in, Selçuk'un her sokağına hizmet istiyor, proje istiyor. İnşallah biz bu hizmetleri de projeleri de şehrimize kazandıracağız" ifadeleri kullandı.

"Tek gündemimiz İzmir"

Bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmediğini vurgulayan Dağ, "Bundan sonra da ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimse bizim nezdimizde ayrımcılığa maruz kalmamıştır, kalmayacaktır. Kimse bildiği işin dışında başka bir iş yapmak zorunda kalmayacaktır. Belediye başkanına ne için oy verilir? 'Eser üretsin, hizmet getirsin, yatırım yapsın, sorunları çözsün.' Evet; bizim tek gündemimiz İzmir, mesaimizin tamamı bin 294 mahallemiz her sokağında, hanesinde geçecek. İzmir'de istişareyi, ortak aklı merkeze alacağız. İzmir'de tüm projelerimi beraber hazırladık, beraber hayata geçireceğiz. Sorunlara anlık değil sürdürülebilir çözümler üreteceğiz" diye konuştu.

"Bıkmadan, usanmadan heyecanımı tüm İzmir'le paylaşacağım"

Seçim çalışması süresince 4 önemli lansman yaptığını vurgulayan, Selçuk için yapacaklarına da değindi. Hamza Dağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelin projelerle tartışalım' dedik. Onlar anlamıyorlar, başka işlerle uğraşıyorlar. Ancak ben bıkmadan, usanmadan, sokak sokak, meydan meydan projelerim anlatmaya, heyecanımı tüm İzmir'le paylaşmaya devam edeceğim. İzmir'in, Selçuk'un tarihi dokusunu, kültürel mirasını, asırlara sari olan medeniyet birikimini koruyacağız. Selçuk tarımıyla, turizmiyle bereketli ilçelerimizdendir. Bizler de oluşturacağımız eser ve hizmet ekosistemiyle destek olarak parlayan bir yıldız olmasını sağlayacağız."

Miting, Selçuk Belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

Hamza Dağ: \'Bıkmadan, usanmadan heyecanımı tüm İzmir\'le paylaşacağım\'
Kaynak: İHA

Hamza Dağ, AK Parti, Selçuk, İzmir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamza Dağ: 'Bıkmadan, usanmadan heyecanımı tüm İzmir'le paylaşacağım' - Son Dakika

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