Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği

07.05.2022 13:52

CHP’li Hanak Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kavılca Buğdayı Ekim Programı, yarın çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Kavılca buğdayının 12-13 bin yıllık geçmişi olduğunu belirterek, 2016 yılında 300 kilogram ile başladıkları ekimin 50 tona ulaştığını söyledi.

ÖZKAN KARAKAYA

CHP'li Hanak Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kavılca Buğdayı Ekim Programı, yarın çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Kavılca buğdayının 12-13 bin yıllık geçmişi olduğunu belirterek, 2016 yılında 300 kilo ile başladıkları ekimin 50 tona ulaştığını söyledi.

Ardahan'ın Hanak Belediyesi'nin "Türkiye tarımsız, tarım kooperatifsiz olmaz" sloganıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Kavılca Buğday Ekim Programı yarın gerçekleştirilecek. Hanak Belediyesi Konferans Salonu'nda panel ile başlayacak etkinlik, daha sonra sahada Kavılca buğdayının toprakla buluşmasıyla sona erecek.

ÖNCE PANEL SONRA EKİM

Konferans Salonu'nda, yarın saat 12.00'de düzenlenecek panel, kavılca buğdayının önemini anlatan video gösterimi ile başlayacak. Panele konuşmacı olarak katılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yenileme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Türkiye'de tarımın önemi; eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ise tarım politikalarında sorun ve çözüm önerilerini anlatacak. Yöresel peynir üreticisi İlhan Koçulu da panelde bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

"12-13 BİN YILLIK GEÇMİŞİ OLAN ATA TOHUMU, KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞTU"

Programla ilgili açıklama yapan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, "Her yıl düzenlediğimiz, benim bu bölgede yaygınlaştırdığım Kavılca buğdayının ekimini yapacağız. Kavılca buğdayı Göbekli tepeden bu yana günümüze kadar gelen, 12-13 bin yıllık geçmişi olan ata dede tohumu. Kaybolmaya yüz tutmuştu. Biz Kars Kafkas Üniversitesi ve bölgede bulunan vakıflar ve derneklerle istişare içinde bulunarak çalışmamızı yürüttük ve ekimine başladık" dedi. Büyükkaya, şöyle devam etti:

"300 KİLO İLE BAŞLADIK 50 TONA ULAŞTIK"

"2016 yılında Kavılca ekimine 300 kilo ile başlayarak 50 tona ulaştık. Kavılca buğdayını her yıl altı yedi köye dağıtarak bunun çoğalmasını sağladık. Buğdayımızın özelliği yüksek rakımda yetişen yaklaşık 2000 metre yüksek dağ kesiminde yetişiyor. Ayrıca verimi çok yüksek olup glüteni çok düşüktür. Bu nedenle son zamanlarda Covid 19 hastalığının ortaya çıkmasıyla natürel doğal ürünlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Milli ekonominin temeli tarımdır" diyerek bizde buradaki vatandaşlarımızı köylerimizi tekrardan tarıma teşvik ve çabası içerisindeyiz."

"HEM NATÜREL ÜRÜN ELDE EDECEK HEM DE EV EKONOMİSİNE KATKI SUNACAKLAR"

CHP'li belediyeler olarak tarıma önem verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkaya, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün belediyeler, İstanbul'dan Ankara'ya, Mersin'den Hatay'a, Hatay'dan Fındıklı'ya oradan da Şavşat ve Susuz'a kadar bütün belediyeler bölgelerde seracılık, sebzecilik, tarım, tohum gübre, bölgelerin koşullarına göre çiftçiye destek veriyoruz. Her yıl köylerimizde çiftçimize bu tohumları vererek tarımın çoğalmasını sağlıyoruz. Hem natürel ve doğal ürünler elde edecekler hem de ev ekonomisine katkı sunacaklar. Bununla beraberde köydeki kadınlarımızın hem sosyalleşmesi hem de evlerinin ekonomisine bu elde etmiş oldukları Kavılca buğdayından ekmek yaparak ev ekonomisine büyük katkı sunacaklarına inanıyorum."

Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği
Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği
Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği
Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği

YORUMLAR
500
Sinop'ta Karasu çayı taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Sinop'ta Karasu çayı taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Söyleşi: Çin'in Tarım Sektörü Zorluklara Rağmen İstikrarını Sürdürüyor Söyleşi: Çin'in Tarım Sektörü Zorluklara Rağmen İstikrarını Sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Ayhan Büyükkaya, Tarım, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Kara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:59 Eşini boğarak öldürmeye çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
13:01 Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz"
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 14:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement