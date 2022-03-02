Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor

02.03.2022 10:07
Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vefa destek projesi hazırlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vefa destek projesi hazırlandı. Proje kapsamında hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar başlatıldı.

Cumayeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede vefa destek projesi başlattı. Proje Kaymakamlığın onayının ardından proje ilçede start aldı. Proje kapsamında ilçede bulunan yaşlı vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri başlayarak hanelerde ki sorun ve sıkıntıları görüşüldü. Proje kapsamında belirli aralıklarla hane ziyaretleri gerçekleştirilecek ve ihtiyaca göre çalışmalar yürütülecek. - DÜZCE

Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor
Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor
Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor

YORUMLAR
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Cumayeri, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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