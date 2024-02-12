Hanönü\'nden Umreye Giden 34 Kişi Dualarla Uğurlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinden umreye giden 34 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Organizasyonu ile umreye gidecek olan, Şeyh Şaban-ı Veli Camii önünde bir araya geldi. İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından dua edildi. Din görevlisi Ahmet Yılmaz öncülüğünde umreci adayları dua, salavat ve tekbirlerle uğurlandı.
Uğurlama sırasında kutsal topraklara gidecek vatadaşlar, tekbirler eşliğinde otobüse bindi. Uğurlama programında Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, çok sayıda aile hazır bulundu. - KASTAMONU
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