Harmancık'taki Orman Yangınları İçin Acil Uçak ve Helikopter Desteği Talebi - Son Dakika
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Harmancık'taki Orman Yangınları İçin Acil Uçak ve Helikopter Desteği Talebi

Harmancık\'taki Orman Yangınları İçin Acil Uçak ve Helikopter Desteği Talebi
28.07.2025 21:57  Güncelleme: 21:59
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Harmancık ilçesindeki 4 ayrı noktada devam eden orman yangınları için daha fazla uçak ve helikopter talep ettiklerini açıkladı. Yangının yönü kestirilemediği için yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Harmancık ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangınlarının devam ettiğini belirtti. Yoğun bir şekilde değişim gösteren rüzgarın etkisiyle yangının nereye doğru yöneleceğinin kestirilemediğini anlatan Başkan Bozbey, bölgeye daha fazla uçak ve helikopter talep ettiklerini söyledi.

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki yangın akşam saatlerinde yeniden alevlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı başta olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü, kamu kurumları, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iş birliğiyle söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de beraberindeki CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve belediye yöneticileriyle birlikte Harmancık ilçesine geçerek çalışmaları yerinde inceledi. Sahada gece gündüz demeden görev alan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Bozbey, AKOM aracına geçerek drone aracılığıyla alanı gözlemledi ve son durum hakkında bilgi aldı.

"Yangının nereye doğru yöneleceği kestirilemiyor"

Bursa'nın ciğerlerinin yanmaya devam ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Harmancık ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangınlarının devam ettiğini belirtti. Durumdan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Bozbey, Bursa'nın son 3 gündür uzun yıllardır yaşanmamış bir felaketi yaşadığını dile getirdi. Büyük facia sonucunda doğanın yok olduğunu, doğadaki canlıların zarar gördüğünü anlatan Başkan Bozbey, "Bugün uçak ve helikopter takviyelerinin yanı sıra ekiplerin, vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının sahada yoğun çalışması oluyor. Tüm bunlara rağmen yangın durmuyor. Ekipler özellikle yangının yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için büyük gayret gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak yoğun bir şekilde değişim gösteren rüzgarın etkisiyle yangının nereye doğru yöneleceği kestirilemiyor. Ekipler zaman zaman tehlike geçiriyor, alevlerin arasında kalabiliyor. Onların da dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

"Daha da fazlasını da talep ediyoruz"

Harmancık ilçesindeki durumu gece gündüz demeden 24 saat boyunca takip ettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, yangının devam etmesinin herkesi üzdüğünü dile getirdi. Bursa'nın geleceğinin karardığını görmenin son derece üzüntü verici olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Alanda yeterli destek var. Ancak yangının nereye, ne zaman, nasıl döneceğini kestiremiyoruz. Bu yüzden ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen yangın söndürülemiyor. Valiliğimizin önderliğinde yapılan çalışmalar sayesinde belli bir noktaya gelineceğine inanıyoruz. Rüzgar şiddetinin yavaşlamasıyla durumun stabil hale döneceğine, ardından soğutma çalışmalarıyla yangının söndürüleceğine inanıyorum. Özellikle ekiplerin ulaşamadığı bölgelere uçak ve helikopterlerin gün içerisinde sürekli destek vermesi önemliydi. Daha da fazlasını da talep ediyoruz. Bu sayede daha fazla orman yanmaktan kurtulmuş olacaktır" diye konuştu.

Daha sonra yangın tehlikesi yaşayan Çakmak Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, köylülerin ve ekiplerin yangın mücadelesine ortak oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harmancık'taki Orman Yangınları İçin Acil Uçak ve Helikopter Desteği Talebi - Son Dakika

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