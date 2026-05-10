Yüzlerce Zonguldaklı ertelenen geziyle Harmankaya\'yı keşfetti

Turizm Haftası kapsamında hava koşulları nedeniyle ertelenen Harmankaya gezisine yaklaşık 300 kişi katıldı. Doğa yürüyüşleri ve keşif rotalarıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar bölgenin doğal güzelliklerini deneyimledi.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 50. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen gezi, 9 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi. Zonguldak halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, müdürlük personeli, İl Halk Kütüphanesi çalışanları, halk oyunları ekibi ve çok sayıda doğasever katıldı.

Etkinlikte Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, Tarım İl Müdürü Nihat Ağan ve TÜİK Bölge Müdürü Cengizhan Güder de yer aldı. Gezi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun'un öncülüğünde ve Milli Parklar Müdürü İdris Tetik'in katkılarıyla yapıldı. Gezinin güvenli ve koordineli bir şekilde tamamlanması için İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği destek sağladı.

Organizasyona turizm ve seyahat acenteleri de katkı sundu. - ZONGULDAK