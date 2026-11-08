Harşit Savunması 109. yılında Çıkrıkdüzü'nde anıldı, kar Zafer Yürüyüşü'nü engelledi - Son Dakika
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Harşit Savunması 109. yılında Çıkrıkdüzü'nde anıldı, kar Zafer Yürüyüşü'nü engelledi

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Harşit Savunması 109. yılında Çıkrıkdüzü\'nde anıldı, kar Zafer Yürüyüşü\'nü engelledi
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Harşit Savunması 109. yılında Çıkrıkdüzü\'nde anıldı, kar Zafer Yürüyüşü\'nü engelledi
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Harşit Savunması'nın 109. yıl dönümü için Çıkrıkdüzü Yaylası'nda anma programı düzenlendi. Kar yağışı nedeniyle geleneksel Zafer Yürüyüşü yapılamazken, programda vatan savunmasında mücadele eden kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi'nde yaşanan Harşit Savunması'nın 109. yıl dönümü, Çıkrıkdüzü Yaylası'nda düzenlenen anma programıyla yad edildi. Kar yağışı nedeniyle geleneksel Zafer Yürüyüşü'nün gerçekleştirilemediği programda, vatan savunmasında mücadele eden kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

Harşit Savunması Vakfı tarafından düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane ve Giresun illerinin il, ilçe ve belde belediye başkanları, kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edilen duaların ardından süren programda askerler 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan askeri kıyafetlerle hazır bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, konuşmasında Harşit Savunması'nın Milli Mücadele tarihindeki önemine dikkat çekerek, "Birinci Dünya Savaşı'nın son cepheleri olarak kabul ettiğimiz bu hatta düşman yaklaşık iki sene boyunca tutuldu. Ardından bu coğrafyada yaptığımız taarruzlarla bu vatan topraklarını tekrar vatan yaptık. Onlar vatanları vatan olsun diye her şeylerinden vazgeçtiler. Bugün bizler burada biraz karlı havada onları yad edeceğiz. Hepsinin mekanları cennet olsun" dedi.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya ise Harşit Savunması'nın dönüm noktalarından biri olan Kabaktepe taarruzunun önemine değinerek, "Sarıkamış'ta başlayan umutsuzluk, karamsarlık ve özgüven kaybının son bulduğu, Harşit Nehri'nin doğduğu topraklardayız. Güvende Yaylası, Osmanlı Türk askerlerinin siperlerinin bulunduğu yer. Bundan 109 yıl önce, 7-8 Kasım gecesi, bu kış gününde askerlerimiz yarı aç, yarı çıplak, ayaklarında belki çarıkları eksik şekilde Kabaktepe'ye taarruz yapıyor ve düşman askerlerinden ilk kez geri toprak alarak karşı taarruzu başlatıyor. Dolayısıyla Kabaktepe, Harşit Zaferi açısından önemli stratejik noktalardan biridir" diye konuştu.

Anma programı, günün anlam ve önemine yönelik gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve vatandaşlara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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