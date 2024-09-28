Hasan Hüseyin Tokuş\'un Edebiyat Yolculuğu

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Hasan Hüseyin Tokuş, şiir ve öykü kitapları ile edebiyat dünyasındaki yerini aldı.

Daha önce dergi ve gazetelerde yazıları ile yer alan Tokuş, biriktirdiği şiirleri ve öykülerinin bir kısmından oluşan iki kitabı ile yazdıklarını ölümsüzleştirerek okuyucuları ile buluştu.

İlk gençlik yıllarından bu yana şiir yazan ve bunları toplayan Tokuş, artık yazdıklarının kitaplaşması gerektiğine inandığı için aldığı kararı uyguladığını ve şiirlerine; "Kelamistan" öykülerine ise "Bir Garip Öykü" ismini vererek yayımladığını belirtti.

Bilgi Ağacı Yayınları arasında çıkan Bir Garip Öykü kitabında yer alan öykülerin birçoğunun toplumumuzda yaşanan olayları bulacaklarını söyleyen Tokuş'un şiir kitabı ise Cinius yayınları arasında çıktı.

Kelamistan'da 49 şiir var ve serbest vezinde kaleme alınmış. Yaşadığı coğrafya ile anladığı dünyayı şiirlerinde okuyucuya anlatan şairin önümüzdeki aylarda yeni şiir kitaplarını da yayımlayacağını söylüyor.

Her iki kitapta kitap satışı yapan sitelerde yerini aldı. - ERZURUM