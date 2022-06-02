Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı

02.06.2022 10:46
Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı

Ordu'da fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 ay kalırken, mahsulün toplanmasında kullanılan sepetler de satılmaya başladı.

Ordu'da fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 ay kalırken, mahsulün toplanmasında kullanılan sepetler de satılmaya başladı.

Fatsa ilçesi ve yöresinde fındık hasadının yaklaşmasıyla birlikte hasatta kullanılan en önemli araçlardan olan fındık sepetleri pazarlardaki yerini aldı. Fındık sepetleri pazarlarda 100 ile 400 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Sepet satıcısı Metin Uygur, "Yörenin en önemli tarım ürünü olan fındık hasadına 2 ay içerisinde başlanılacak. Fındık hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte fındık sepetleri de pazarlara indirilerek satılmaya başlandı. İşlerimiz şu anda iyi ve fındık sezonuna kadar bu hareketlilik devam edecektir" dedi. - ORDU

Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı
Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı
Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı
Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı

YORUMLAR
500
Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi Fatsa sahilindeki değerli taşlar keşfedilmeyi bekliyor Fatsa sahilindeki değerli taşlar keşfedilmeyi bekliyor
Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement