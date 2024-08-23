Hasbahçe'deki mangal üniteleri doğalgazla çalışır hale getirildi - Son Dakika
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Hasbahçe'deki mangal üniteleri doğalgazla çalışır hale getirildi

Hasbahçe\'deki mangal üniteleri doğalgazla çalışır hale getirildi

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe'deki mangal üniteleri yenilenerek doğalgazla çalışır hale getirildi. Yeni üniteler, vatandaşlara sağlıklı ve ferah bir piknik ortamı sunuyor.

23.08.2024 19:56  Güncelleme: 20:16
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Kağıthane Belediyesi tarafından vatandaşların daha sağlıklı ve ferah bir ortamda piknik yapabilmesi için Hasbahçe'deki mangal üniteleri yenilenerek doğalgazla çalışır hale getirildi.

Hasbahçe Mesire Alanı'nda yer alan mevcut mangal üniteleri doğalgazla çalışır hale getirildi. Dumansız ve kokusuz şekilde çevre dostu olan yeni üniteler, ailesiyle piknik yapmak için Hasbahçe'yi tercih eden vatandaşlara sağlıklı ve ferah bir ortam sağlıyor. Hasbahçe'ye toplamda 20 adet doğalgazlı mangal ünitesi yerleştirildi. Doğalgazlı mangal ünitelerini kullanan vatandaşlar bu sayede çok daha kısa bir sürede, hijyenik bir ortamda ve filtreleme yöntemi ile dumansız bir şekilde ürünlerini pişirebiliyor. Yanı sıra vatandaşların gıda ürünlerini yıkamaları, mutfak malzemelerini hijyenik hale getirmeleri için lavabolar da tesis edildi.

"Üniteler tamamen ücretsiz şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyor"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çalışmaları yerinde inceleyerek, "Hem çevre hem de kullanıcı dostu yeni mangal ünitelerimizle piknikseverleri Hasbahçe'de ağırlıyoruz. Üniteler tamamen ücretsiz şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Herkese yetecek kadar ünitemiz ve lavabo alanımız mevcut. Vatandaşlarımız gün boyu aileleriyle piknik yaparak Hasbahçe'nin tadını çıkarabilirler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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