Hasköy\'de Bayram Geleneği: Şeker Toplama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde çocuklar, Ramazan Bayramı'nda kapı kapı dolaşıp şeker topladı.

Muş'un Hasköy ilçesinde bayramların vazgeçilmez geleneği olan şeker toplama, bu Ramazan Bayramı'nda da yaşatıldı. Çocuklar kapı kapı dolaşarak bayramlaştı, şeker ve çikolata topladı.

Muş'un Hasköy ilçesinde Ramazan Bayramı'nın en renkli geleneklerinden biri olan şeker toplama geleneği bu yıl da sürdürüldü. Bayram sabahının erken saatlerinde mahallelerde bir araya gelen çocuklar, kapı kapı dolaşarak hem bayramlaştı hem de şeker ve çikolata topladı. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, ellerindeki poşetleri kısa sürede doldururken, mahallede renkli görüntüler oluştu. Geleneksel olarak sürdürülen şeker toplama, çocukların en çok sevdiği bayram alışkanlıkları arasında yer aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:54
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:24:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.