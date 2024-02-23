Hasretle beklenen kar, bahara günler kala yağdı - Son Dakika
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Yerel

Hasretle beklenen kar, bahara günler kala yağdı

Hasretle beklenen kar, bahara günler kala yağdı

Baharın habercisi cemre havaya düşse de hasretle beklenen kar sabaha karşı Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili oldu. Bir süre yağan kar ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar etrafın beyaz örtüyle kaplandığını görünce hayrete düştü. İlerleyen saatlerde güneşin açmasıyla kar erimeye başladı.

23.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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Hasretle beklenen kar, bahara günler kala yağdı

SİVAS - Bahara günler kala Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Baharın habercisi cemre havaya düşse de hasretle beklenen kar sabaha karşı Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili oldu. Bir süre yağan kar ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar etrafın beyaz örtüyle kaplandığını görünce hayrete düştü. İlerleyen saatlerde güneşin açmasıyla kar erimeye başladı.

Kaynak: İHA

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