Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor - Son Dakika
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Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor

06.07.2022 16:42
Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor

Adıyaman Belediyesi kurduğu ekiple, Kurban Bayramı öncesi hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evlerini temizliyor.

Adıyaman Belediyesi kurduğu ekiple, Kurban Bayramı öncesi hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evlerini temizliyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi oluşturulan temizlik timiyle, imkanı olmayan, engelli ve kimsesiz yaşlı vatandaşların evlerini baştan aşağı temizliyor.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise evlerini pırıl pırıl eden ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor - Son Dakika

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