Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise evlerini pırıl pırıl eden ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor - Son Dakika

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