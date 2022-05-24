Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı - Son Dakika
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Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı

24.05.2022 16:03
Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı

Manyas Devlet Hastanesi personeli geleneksel lokma hayrının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Manyas Devlet Hastanesi personeli geleneksel lokma hayrının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri lokma hayrının bu yıl üçüncüsünü yaptıklarını söyleyen Başhekim Murat Atlı, hastane çalışanlarının tümünün ortaklaşa düzenledikleri lokma hayrını bu yıl da yapmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, lokmaların personel, hasta yakınlarına ve mahalle halkına da ikram edildiğini söyledi. Hastane bahçesinde pişirilen lokma hayrına Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, Emniyet Amir Vekili Gökhan Kazanbey ile hasta yakınları ve vatandaşlar katıldılar. Başhekim Murat Atlı, katılımları için konuklara teşekkür ederken, gelecek yıllarda da bir arada olmayı temenni etti. - BALIKESİR

Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı
Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı
Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı - Son Dakika


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