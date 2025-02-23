Hastanede 15 Yıla Vefa Gecesi

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Hastanede 15 yılını dolduran doktor ve personel için gece düzenlendi

MUĞLA - Fethiye O"zel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, 15 yılını dolduran doktor ve personeline vefa go"stermek amacıyla o"zel bir gece du"zenledi.

Genel Mu"du"r Ali S¸enol Tu"zemen, Bas¸hekim Dr. O"ztu"rk Gu"nal ve digˆer yo"netim kurulu u"yelerinin ev sahipligˆinde gerc¸ekles¸tirilen etkinlikte, uzun yıllardır hastaneye emek veren 57 c¸alıs¸ana plaket takdim edildi. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi kurulus¸u olan S.A.F.'ta du"zenlenen geceye, hastane yo"netimi ve c¸alıs¸anlar aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik boyunca mu"zik ve egˆlence es¸ligˆinde keyifli anlar yas¸anırken, yapılan c¸ekilis¸le bes¸ personele para o"du"lu" ve c¸es¸itli hediyeler verildi.

Gecede konus¸ma yapan Bas¸hekim Dr. O"ztu"rk Gu"nal, uzun yıllar aynı kurumda c¸alıs¸manın o"nemine degˆinerek, "Hep birlikte bu"yu"du"k, gelis¸ip aile olduk. Bir is¸yerinde uzun su"re c¸alıs¸manın iki sebebi var; huzurlu bir c¸alıs¸ma ortamı ve gu"ven duygusu. Bu gu"zel ortamı sagˆlayan yo"netime tes¸ekku"r ediyorum" dedi.

Personelin birlik ve dayanıs¸ma duygularını pekis¸tiren etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar su"ren egˆlenceyle sona erdi.