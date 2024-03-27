Hastanede hayatını kaybeden adamın sedyeden düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Hastanede hayatını kaybeden adamın sedyeden düşme anı kameraya yansıdı

Ankara'da hastanede hayatını kaybeden adamın sedyeden düştüğü an kameraya yansıdı. 91 yaşındaki Muammer Demir'in sedyenin ayarlarıyla oynandığı iddia ediliyor. Olay sonucunda beyin kanaması geçiren Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümüyle ilgili ihmal olduğunu belirten Meliha Demir, olaydan sonra sedyenin atıldığını ve başka bir sedye getirildiğini söyledi.

27.03.2024 00:15  Güncelleme: 00:19
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Hastanede hayatını kaybeden adamın sedyeden düşme anı kameraya yansıdı

Muayene sırası beklerken sedyeden düşüp ölen adamın eşi: "Dünyam başıma yıkıldı, keşke ben ölseydim de o yaşasaydı"

ANKARA - Ankara'da hastanede hayatını kaybeden adamın sedyeden düştüğü an kameraya yansıdı.

Olay, Yenimahalle'de Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre, 91 yaşındaki Muammer Demir, baş ağrısı sebebiyle hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra gözünden de muayene olmak istedi. Demir'e refakat eden hasta bakıcılar, polikliniğin önünde yaşlı adamın yattığı sedyenin yüksekliğini düşürmek istedi. O sırada yere düşen Demir, devrilen sedyenin altında kaldı. Bir süre nefes alamayan Demir'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir, Karşıyaka Mezarlığında defnedildi. Sedyenin ayarları ile oynadığı iddia edilen hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

"Sedye bir anda yere düştü"

60 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Meliha Demir," "Eşim başının ağrıdığını ve kendisini hastaneye götürmemi söyledi. Ambulans çağırıp hastane acil servisine götürdük. Tansiyonu çok yükselmiş. Orada ilaç verip tansiyonunu düşürdüler. Akşama kadar orada bekledik. Eşimi eve götürecektim ama doktorlar izi vermedi. Hastanede müşahedeye aldılar. Yaklaşık bir hafta hastanede kaldı. Ardından da doktorlara, 'Ben artık iyiyim, bir de gözümden muayene olmak istiyorum' dedi. Doktorlar da bizi göz polikliniğine yönlendirdi. Eşimi sedyeyle oraya götürdüler. Bizimle ilgilenecek doktor o sırada yerinde değildi. Eşimi aşağı kata indirmek istediler. Hastane çalışanları sedye ile ilgilenirken bir anda yere düştü ve eşimin üzerine devrildi" dedi.

"Burnundan ve ağzından kanlar akmaya başladı"

Beyin kanaması geçiren eşinin başka hastanelere nakledilmek istendiğini fakat yer bulunmadığını belirten Demir, "Eşimin bir anda nefesi kesildi. Burnundan ve ağzından kanlar akmaya başladı. Sonra zar zor nefes almaya başladı. Müdahale ettikten sonra beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Başka hastanelere nakletmek istediler ama yer bulamadılar. Sonra bir gece aynı hastanede müşahedeye alındı. Bir gece orada kaldı. Ardından da acil servise aldılar. 4 gün de orada kaldı, sonrasında da yoğun bakımda bir süre tedavi gördü. En sonda da kendisini kaybettik" diye konuştu.

"Çok ihmal var, olaydan sonra o sedyeyi atıp yenisini getirdiler"

Kocasının ihmal sonucu öldüğünü söyleyen Demir, "Sedyeye ayar yapıyorlardı. Eski ve kötü bir sedyeydi. Doktorlar bize her türlü kötü habere karşı hazırlıklı olmamızı söyledi. Olaydan sonra polise gittik. Durumu anlattık. Dünyam başıma yıkıldı. Keşke ben ölseydim de o yaşasaydı. Çok ihmal var. Olaydan sonra o sedyeyi attılar, başka sedye getirdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Muammer Demir, Ankara, Hukuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hastanede hayatını kaybeden adamın sedyeden düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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