Hastanede Yangın Paniği - Son Dakika
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Hastanede Yangın Paniği

13.07.2026 13:27
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Ortaca Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi, itfaiye müdahale etti.

(MUĞLA) - Ortaca Devlet Hastanesi'nde tadilat çalışması sırasında kazan ve jeneratör dairesi etrafındaki yanıcı malzemede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle hastalar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan Ortaca Devlet Hastanesi'nin kazan ve jeneratör dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 araç ve 10 personelle kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise bir süre daha devam etti.

HASTALAR GÜVENLİK AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle hastanede tedavi gören hastalar tedbir amacıyla açık alana tahliye edildi. Muğla genelinden çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi hastaneye yönlendirilirken, özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastaların güvenlik gerekçesiyle çevre hastanelere sevk edilmesi için planlama yapıldı.

Hastaların güneşten ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla hastane bahçesine sağlık çadırı da kuruldu.

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangının morg bölümünün yakınındaki elektrik kontağından kaynaklandığını belirtilirken, yangına 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği, yangının söndürülerek kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güvenlik, Hastane, Sağlık, Yerel, Son Dakika

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