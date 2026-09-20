Hatay Antakya\'da 85 yaşındaki Hacı Bayram Yıldız, 35 yıldır günde 20 km pedal çeviriyor

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan 85 yaşındaki Hacı Bayram Yıldız, yaklaşık 35 yıldır bisiklet kullanarak işe, camiye ve çevre mahallelere gidip geliyor. İlerleyen yaşına rağmen sağlığını koruyarak bisikletin üstünden inmeyen Yıldız, günde yaklaşık 20 kilometre yol katediyor.

Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hacı Bayram Yıldız, uzun yıllardır bisikleti ulaşım aracı olarak kullanıyor. Ömrünü pedal çevirerek ve ulaşım masrafı ödemeden geçiren Yıldız, 'ne mazot derdi var ne gaz, pedal çevirmeye doyum olmaz' sözleriyle 35 yıldır her gün yaklaşık 20 kilometrelik yolu pedal çevirerek katediyor. Camiye gitmek için de bisikletini pedallayan Yıldız, yaşıtlarının kendisine 'sıra sana geldi' sözüneyse 'Daha 100 yaşımı doldurmadım, 100 yaşımı doldurmadan ölmeyeceğim' diyerek espirili şekilde cevap veriyor. İlerleyen yaşına rağmen bisiklet sürmekten vazgeçmeyen yaşlı adam, sağlığını bisiklet sürmeye borçlu olduğunu söyledi.

"Ne mazot derdi var ne gaz; pedal çevirmeye doyum olmaz sözleriyle yaklaşık 35 senedir bisiklet kullanıyorum"

Okuttuğu kızının ilk maaşıyla kendisine bisiklet aldığını ve yıllar sonra aynı kızının emekli olunca da kendine bisiklet aldığını söyleyen Hacı Bayram Yıldız, sağlıklı olmasının bisiklet kullanmasından kaynaklı olduğunu belirterek "85 yaşındayım, Elazığ'dan Hatay'a 1958 yılında geldik. Benim aracım bu bisiklet ve her zaman biniyorum. 'Ne mazot derdi var ne gaz, pedal çevirmeye doyum olmaz' sözleriyle yaklaşık 35 senedir bisiklet kullanıyorum. İşe gidip geliyorum, bisikletle çevre mahallelere gelip gidiyorum. Evvelce bir taksi aldım ve bindim. Baktım ki mazot masrafı ve kaza riski var ardından bisiklet aldım. Bir kızım vardı, okula gitti ve mezun olduğunda ilk aylığında bana bir bisiklet aldı. Kızım emekli oldu, bana aldığı ilk bisiklet çürüdü ve bana yeni bir tane daha bisiklet aldı. Yılı hatırlamıyorum ama okulunu bitirdiğinde, ilk aylığından bana bisiklet almıştı. Ben yaklaşık 35 senedir bisiklet kullanıyorum. Zaten herkes beni görüp, 'Vallahi gençsin daha' diyorlar. Ben de '85 yaşındayım' diyorum. 'Vallahi gençsin daha' diyorlar ve bu gençliğimi bisiklete bağlıyorlar. Bisiklet kullandığım için genç ve diri kaldığımı söylüyorlar" dedi.

"Sıra sana geldi diyenlere 100 yaşını görmeden ölmeyeceğim diyorum"

Her gün camiye gitmek başta olmak üzere çeşitli yerlere gitmek için ulaşımını bisikletle sağladığını söyleyen Hacı Bayram Yıldız, insanların sağlıklı olması dolayısıyla zaman zaman espri yaptıklarını belirterek, "Ayrıca ben su tesisatçılığı işler de yapıyorum. İnşaat işlerine gidiyorum. Biri, 'Musluğum bozuldu, gel aşağıya' diyor. Gidiyorum, yapıyorum ve geri dönüyorum. Camiye de her zaman bisikletle gidiyorum. Buraya 5 dakikada geliyorum, yaklaşık 1,5 kilometre. Namaza geliyorum, buradan da gidiyorum. Toplam 3 kilometre. Sadece camiye gidip gelmem bile yaklaşık 6 kilometre oluyor. Köye gidip geldiğimde de hemen hemen 4 kilometre yapıyorum. Toplam 10 kilometre. Geçen gün saydım, bisikletle 19 kilometre gittim. Buradan üniversiteye kadar bile gidip geldim. Arkadaşlarım bana 'Sıra sana geldi' diyorlar. Ben de 'Yok, daha 100 yaşımı doldurmadım, 100 yaşımı doldurmadan ölmeyeceğim' diyorum. Benim annem de 104 yaşında öldü" ifadelerini kullandı.