Hatay Antakya'da boğazına jöle şeker kaçan adamı markette Heimlich manevrası kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Antakya'da boğazına jöle şeker kaçan adamı markette Heimlich manevrası kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya\'da boğazına jöle şeker kaçan adamı markette Heimlich manevrası kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Antakya'da boğazına jöle şeker kaçan adam, markette Ali Necip Güverçin'in Heimlich manevrasıyla nefes almaya başladı. Güverçin, manevrayı ehliyet ve iş sağlığı eğitimlerinde öğrendiğini, tanıdığı herkese öğretmeye çalışacağını söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde boğazına jöle şeker kaçan ve nefes almakta güçlük çeken adam, yardım istemek için girdiği markette yapılan Heimlich manevrasıyla hayata tutunduruldu. Ehliyet ve iş sağlığı eğitimlerinde öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Ali Necip Güverçin'in, vatandaşın nefes almasını sağladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete eşya indiren Ali Necip Güverçin, esnafla sohbet ettiği sırada iş yerine nefes almakta güçlük çeken bir vatandaş girdi. Can havliyle yardım isteyen ve göğsüne vurarak durumunu anlatmaya çalışan kişinin boğazına jöle şeker kaçtığını fark eden Güverçin, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Güverçin'in müdahalesi sonrası jelibon çıkarılırken adam yeniden nefes almaya başladı. Yediği jöle şekerin boğazına kaçmasıyla ölümle burun buruna gelen şahsın, can havliyle markete girip Güverçin'nin Heimlich manevrasıyla ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşın hayatını kurtaran Güverçin; Heimlich manevrasını oğluna, eşine ve tanıdığı herkese öğretmeye çalışacağını söyledi.

"Boğazına bir şey takıldığından şüphelendim ve Heimlich manevrasını uyguladıktan sonra hemen çıktı"

Vatandaşı ölümden kurtaran Ali Necip Güverçin, "Ben noktama ürün yazıyordum, o anda dışarıdan birinin içeri girerek göğsüne vurduğunu gördük. Bize bir şey ifade etmek istediğini anladık. O anda aklıma Heimlich manevrası geldi. Boğazına bir şey takıldığından şüphelendim. Heimlich manevrasını uyguladıktan sonra hemen çıktı, sonrasında beyefendiyle oturduk. Çok şükür, nefes alıp vermesi normale döndü. Suyunu verdikten sonra rahatladı, biz de rahatladık. Televizyonlarda, haber kanallarında ve sosyal medyada bunu gördüğümüzde sürekli bizim de başımıza gelebileceğini düşünüyorduk. Ondan dolayı müdahale edebildiğim için kendimi başarılı buldum. Heimlich manevrasını ilk olarak ehliyet kursunda ve iş sağlığı eğitiminde de öğrendik. Farklı yerlerde Heimlich manevrası eğitimi aldım. Vatandaşa yardım ettikten sonra bana teşekkür etti, yüzündeki mutluluk bizi de mutlu etti. Yediği şey şekerdi, jöle şeker tarzında bir şekerdi. Heimlich manevrasını herkesin bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Ben bundan sonra oğluma, eşime ve bildiğim herkese bu manevrayı öğretmeye çalışacağım. O adamı gördüğüm anda gerçekten gözlerime inanamadım, ne yapabilirim diye düşündüm. Aslında paniklemek iyi bir şey değil, sakin kaldım. Sakin kaldığımda da böyle bir sonuç ortaya çıktı ve ona yardımcı olabildim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
AntakyaSağlıkGüncelHatayYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncunun kiracısına dayak Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu
Rusya’nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3’ ü çocuk 4 kişi öldü Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3' ü çocuk 4 kişi öldü
Komşuları evinin önünde buldu 55 yaşındaki adamın acı sonu Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Karaman Ermenek’te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun İlkadım’da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi Samsun İlkadım'da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi
Odayı duman kaplayınca uyandılar İnegöl’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
10:09
Rahatlığı pes dedirtti Manisa’daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
09:58
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
09:19
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler Saldırgan böyle kaçtı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
09:03
Stadyum girişinde skandal görüntü Polise tükürdüler
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
08:39
Manisa’da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
08:34
Erdoğan’dan Hamdi Ulukaya’ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 10:24:14. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Antakya'da boğazına jöle şeker kaçan adamı markette Heimlich manevrası kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement