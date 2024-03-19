Hatay Belediye Başkan Adayının Konuşması Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Yerel

Hatay'ın Dötyol ilçesinde belediye başkan adayı Cihan Tufan'ın seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede vatandaşların konuşmaya aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay'ın Dörtyol içesinde İyi Parti Belediye Başkan adayı Cihan Tufan, seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede konuşma gerçekleştirdi. Belediye Başkan adayı Tufan'ın bu anlarıysa ekip arkadaşları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; vatandaşların başkan adayının konuşmasına aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettikleri görüldü. Vatandaşların kendisine odaklanmamasına rağmen kendisini anlatmaktan vazgeçmeyen adayın bu anları sosyal medyada ilgi gördü.

"Onlar beni dinlese de dinlemese de, oy verse de vermese de onlarla birlikte olacağım"

İyi Parti Dörtyol Belediye Başkan adayı Cihan Tufan, "Hatay'da Dörtyol'da bu seçimlerde İyi Parti'nin Belediye Başkan adayıyım. Dörtyol'da yaptığım siyasi mücadelenin ötesinde hizmet mücadelesidir. Ben memleketimdeki durumu kabul etmediğim için itiraz ettiğim için bir haysiyet mücadelesi ve hizmet etme mücadelesi yoluna çıkmış durumdayım. Yapmış olduğum çalışmalarda önüme çıkan bütün engelleri doğruyu ve hakkı söylemek her şeyin üstündedir anlayışıyla aşıyorum. Siz insanlara her zaman doğruyu ve hakkı anlatırsanız eninde ya da sonunda insanlar sizi anlayacaktır. Ben memleketime hizmet etmeye geldim. Hemşehrilerimi çok seviyorum. Onlar beni dinlese de dinlemese de, oy verse de vermese de ben onlarla birlikte olacağım. Ömrümün sonuna kadar da Dörtyol'a hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğim" dedi. - HATAY